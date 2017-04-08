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Суд арештував два житлових будинки Добкіна площею 1 136,9 кв м та винний погреб

Заарештовані 2 автомобілі Toyota Land Cruiser 2007 і 2013 років випуску
Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Суд арештував два житлових будинки Добкіна площею 1 136,9 кв м та винний погреб Михайло Добкін. Фото: Владислав Мусієнко / POOL / УНІАН

Про це йдеться в рішенні слідчого судді Галини Матійчук. Згідно з ним, досудовим розслідуванням встановлено, що Добкін у змові зі спільниками шляхом обману допоміг третім особам привласнити земельні ділянки площею майже 78 га в Харкові. Цим він завдав збитків місцевій громаді на загальну суму 227 млн гривень, повідомляють "Українські новини".

На судовому засіданні слідчий зазначив, що інкримінованої депутату статтею Кримінального кодексу передбачено покарання з конфіскацією майна, а значить, на це майно необхідно накласти арешт, щоб в подальшому мати можливість виконати цю норму.

Суд повністю задовольнив клопотання Генеральної прокуратури і наклав арешт на володіння Добкіна.

Зокрема, заарештовано 2 житлових будинки загальною площею 1 136,9 кв. м, а також винний погреб загальною площею 195,4 кв. м.

Крім того, заарештовані 2 автомобілі Toyota Land Cruiser 2007 і 2013 років випуску і земельну ділянку площею 0,0083 га.

Як відомо, 15 липня Печерський райсуд Києва заарештував Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.

В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна.

Нагадаємо, 15 липня Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.

Нардеп підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.

"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.

Згодом Добкін повідомив, що його колега по фракції Вадим Новинський у вівторок вніс за нього 30 млн грн із суми застави в 50 млн грн, а решту суми має внести співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

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