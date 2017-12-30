Суд арештував директора Миколаївського аеропорту

Прокуратура просила для директора аеропорту арешт строком на два місяці або заставу в десять мільйонів гривень

Суддя Заводського районного суду Миколаєва Зінаїда Сухаревич обрала міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн для директора комунального підприємства "Миколаївський міжнарожний аеропорт" Михайла Галайка, якого затримали під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку.

Сторону обвинувачення в суді представляв прокурор Артем Демида, повідомляють "НикВести". Прокуратура просила для директора аеропорту арешт строком на два місяці або заставу в 10 млн гривень. Озвучуючи позицію звинувачення, прокурор заявив, що арешт Михайла Галайко необхідний для того, щоб обвинувачений не міг впливати на свідків, працівників аеропорту і фірму "Автомагістраль-Південь", від якої він нібито отримав 2,5 млн гривень "відкату".

Під час обшуків у Галайко знайшли додатково 485 тис. грн. Максим Капрін поки не є учасником слідчого процесу. Також прокурор заявив, що представники фірми-підрядника поки не були допитані.

Адвокатом Михайла Галайко в суді виступив Євген Давиденко. Під час засідання суду він просив пом'якшити запобіжний захід його підзахисному до домашнього арешту або ж "призначити суму застави не такою неймовірною". Також адвокат прокоментував заяву прокурора про те, що його підзахисний може здійснювати тиск, заявивши, що це неможливо.

"Посилання сторони звинувачення на те, що особа може впливати на свідків, що можуть бути знищені документи, які стосуються фірми-підрядника "Автомагістраль-Південь" – так вибачте мене, особа керівну посаду не займає, до території аеропорту доступу не має, яким чином все це буде відбуватися?", – сказав Євген Давиденко.

Михайло Галайко, виступаючи в суді, заявив, що не згоден з підозрою, пред'явленою прокуратурою, і сказав, що не хотів продовження контракту для себе на посаді директора аеропорту. Він просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, заявивши про погане самопочуття.

"Я дуже турбуюся за свою безпеку ... Зацікавлений в об'єктивному розслідуванні і надам свідчення під час досудового розслідування, що я не винен", – сказав Галайко.

Водночас Михайло Галайко відмовився коментувати звинувачення слідства щодо нього.

У підсумку, заслухавши доводи сторін, суддя Зінаїда Сухаревич прийняла рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на строк 60 діб до 26 лютого з можливістю вийти з-під варти під заставу в 2,5 млн грн. Коментуючи таке рішення суду, прокурор сказав, що після ознайомлення з повним текстом постанови суду буде прийнято рішення, оскаржувати її чи ні.

Нагадаємо, в Миколаєві 28 грудня був затриманий директор обласного комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Михайло Галайко при спробі дати хабар голові ОДА Олексію Савченку.