Суд арештував екс-податківців Циркуна та Криволапова
Суд задовольнив клопотання прокуратури і змінив запобіжний захід для підозрюваного, призначивши тримання під вартою на 60 днів - до 22 липня 2017 року, та альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 15 млн грн, повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу суду.
Окрім того, Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-начальнику Харківської обласної державної податкової інспекції Андрію Криволапову.
Криволапову призначили новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21 липня 2017 року та визначили альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі 4,8 млн грн.
Відзначимо, що Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку й управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про заподіяння збитків державі на 96 млрд гривень.
Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.
Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
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