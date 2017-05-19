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Суд арештував горе-батьків, які намагалися продати доньку за $7 тис

Торговців власною дитиною може чекати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Запоріжжі суд заарештував подружжя, яке затримано за продаж за $7 тис новонародженої дочки.
Суд арештував горе-батьків, які намагалися продати доньку за $7 тис Фото: Facebook / Антон Геращенко

"18 травня Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя обрав горе-батькам як запобіжний захід арешт строком на два місяці з можливістю виходу під заставу в розмірі 128 тис. гривень за кожного", - інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.

У поліції нагадують, що згідно з чинним законодавством торговців власною дитиною може чекати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 16 травня під час спецоперації правоохоронці затримали подружжя з Києва, що продало свою новонароджену доньку за сім тисяч доларів у Запоріжжі.

Немовля передано медичним працівникам. Зараз життю та здоров'ю дівчинки нічого не загрожує.

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19 05 2017 06:47
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