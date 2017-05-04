Суд арештував "Хонку" Януковича
Відповідне рішення оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
Відзначимо, що рішенням суду заборонено відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном будинку.
У списку речей згадуються дорогі унітази, пісуари та раковини фірми Villeroy&Boch, душова система золотого кольору Gessi, масажні крісла Inada, холодильники, мікрохвильову печі, телевізори, телефони, люстри, торшери, ковдри, меблі, декілька десятків картин, керамічні та металеві статуетки, в тому числі і портрет "Люба Полєжай".
Нагадаємо, 2 лютого суд за клопотанням Генпрокуратури арештував майно плавресторану в резиденції "Межигір’я", де проживав колишній президент Віктор Янукович.
На початку січня Печерський районний суд Києва арештував майно Віктора Януковича.
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