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Суд арештував Hummer, на якому Островський на смерть збив дитину

Автомобіль є речовим доказом
Суд арештував автомобіль Hummer, за кермом якого Кирило Островський збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході у Києві.
Суд арештував Hummer, на якому Островський на смерть збив дитину Фото: Нацполіція

"Минулого тижня прокуратура внесла клопотання… щодо арешту цього транспортного засобу, оскільки він є речовим доказом у кримінальному провадженні", – розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає "Українська правда".

На засіданні 2 серпня суд розглянув це клопотання, а в п’ятницю 3 серпня – ухвалив рішення.

"Шевченківський суд задовольнив вказане клопотання, наклав арешт на автомобіль  Hummer", – сказала Максимець.

Вона пояснила, що автомобіль "є речовим доказом, тому для унеможливлення його пошкодження, псування, знищення або відчуження було відповідне клопотання внесене до суду".

Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. 

26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer - 23-річного Кирила Островського.

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03 08 2018 15:57
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