Суд арештував керівника "РИА Новости Украина"
Таке рішення виніс суддя Ярослав Мусулевський.
"Клопотання прокурора задовольнити. Обрати мірою запобіжного заходу тримання під вартою без визначення розміру застави до 13 липня ", - сказав суддя.
Прокурор клопотав про арешт Вишинського, аргументуючи тим, що при обранні іншого запобіжного заходу керівник "РИА Новости Украина" може спотворювати чи знищувати докази у справі або переховуватись від слідства.
Він зазначив, що у Вишинського є два паспорти – громадянина України і громадянина Росії, а також зачитав назви проросійських статей на сайті "РИА Новости Украина".
Прокурор наполягав, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, поруки чи застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у державній зраді.
Вишинський на суді клопотав про те, щоб говорити російською.
Він визнав, що має російський паспорт.
"У мене два паспорти – український і російський", - сказав керівник "РИА Новости Украина".
А справу проти нього назвав "тиском на свободу слова в Україні".
Він також наполягав, що фото статей з сайту "РИА Новости Украина", які демонстрували у суді, не є думкою редакції, бо розміщені у рубриці точка зору і всі мають свого автора.
"Ми чітко задекларували читачу, що це не думка редакції", - сказав Вишинський.
Він також наполягав, що до його видання не було претензій щодо порушення журналістських стандартів за 4 роки його роботи.
"Я 4 роки очолюю "РИА Новости Украина". За весь цей час було лише два зауваження від наших колег до нашої роботи. Одне з них стосувалося передруку з іншого видання", - заявив Вишинський.
Захисники Вишинського наполягали на обранні будь-якої іншої міри запобіжного заходу, але не тримання під вартою.
"Прошу відмовити у задоволенні клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і обрати інший запобіжний захід. Це може бути цілодобовий домашній арешт з носінням браслету", - сказав адвокат Вишинського Андрій Доманський.
Захист заявив, що це рішення оскаржуватиме.
Як писав iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".
Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".
Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
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