Суд заарештував колишнього "міністра" анексованого Криму
За інформацією "Крим.Реалії", під час судового засідання представники прокуратури АР Крим наполягали на арешті Михальчевського на 60 діб.
"Робота Михальчевського у російському уряді Криму є діяльністю, спрямованою на підрив територіальної цілісності України. Зокрема, у наданих прокуратурою показах свідків стверджується, що Михальчевський сприяв організації "референдуму" щодо приєднання Криму до Росії", - йдеться у повідомленні.
Адвокати підозрюваного у держзраді Михальчевського наполягали на тому, що їх підзахисний не має утримуватися під вартою, окскільки не має наміру ховатися і хоче "через суд відновити своє добре ім'я, довести, яких не шкодив Україні".
Фото: ru.krymr.com
Нагадаємо, що СБУ спіймала у Києві екс-"міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського і провела обшук у його помешканні.
Прокуратура АК Крим підготувала для Михальчевського повідомлення про підозру у держзраді. Вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Михальчевському інкримінується ст. 111 КК України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
За даними прокуратури АР Крим, "екс-міністру" було повідомлено, що він не має права залишати межі України, у разі спроби це зробити він буде затриманий.
Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року після анексії Криму Росією.
Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Відставка була аргументована завищенням цін на ліки в кримських аптечних мережах, а також практикою стягнення добровільних внесків з пацієнтів медичних установ.
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