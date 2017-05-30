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Суд арештував квартиру, авто та два рахунки Мартиненка

Адвокат Мартиненка відзначав, що ще не бачив відповідного рішення суду
Суд заарештував квартиру в Києві колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.
Суд арештував квартиру, авто та два рахунки Мартиненка Микола Мартиненко. Фото: Андрій Товстиженко/dt.ua

Також суд заарештував його автомобіль і два рахунки в банку, повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Раніше агентство вже інформувало, що суд заарештував частину майна екс-нардепа.

У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі "Українській правді" 29 травня відзначав, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

Як відомо, Солом'янський райсуд столиці не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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