Суд арештував квартиру сина Авакова Також арешт накладено на нерухомість колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря

Солом'янський районний суд Києва арештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Вони є підозрюваними у справі про закупівлю рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Фото: соцмережі

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію