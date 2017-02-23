Суд арештував локомотив і 57 вагонів, які були заблоковані активістами на Донбасі

Попаснянський районний суд Луганської області арештував тепловоз і 57 порожніх вагонів, рух яких з 25 січня було заблоковано на 41-му км перегону станцій "Світланове - Шепілове" на території Попаснянського району Луганської області.

Про це йдеться в ухвалі суду від 16 лютого, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень, інформують "Українські новини".

Арешт наклали на залізничний ешелон за клопотанням слідчих Національної поліції як на речовий доказ у кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ст. 279 Кримінального кодексу).

Зазначають, що провадження відкрили 26 січня, наступного дня після блокування.

Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.