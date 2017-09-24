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Суд арештував майно і кошти Захарченка в Україні

ГПУ здійснює досудове розслідування по ряду кримінальних проваджень
Суд наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, а також кошти в Україні колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, підозрюваного в серії злочинів, які розслідує Генеральна прокуратура України.
Суд арештував майно і кошти Захарченка в Україні Віталій Захарченко. Фото: AFP

Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування по ряду кримінальних проваджень за підозрою екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

"Під час досудового розслідування за цими кримінальними виробництвам накладено арешт на все виявлене, на даний момент, рухоме, нерухоме майно підозрюваного і грошові кошти, розміщені в банківських установах на території України", –  повідомили в Генпрокуратурі у відповіді на інформаційний запит УНН.

Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.

Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.

Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.

 

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