Суд арештував майно і кошти Захарченка в Україні ГПУ здійснює досудове розслідування по ряду кримінальних проваджень

Суд наклав арешт на все рухоме і нерухоме майно, а також кошти в Україні колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, підозрюваного в серії злочинів, які розслідує Генеральна прокуратура України.

Віталій Захарченко. Фото: AFP

Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування по ряду кримінальних проваджень за підозрою екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. "Під час досудового розслідування за цими кримінальними виробництвам накладено арешт на все виявлене, на даний момент, рухоме, нерухоме майно підозрюваного і грошові кошти, розміщені в банківських установах на території України", – повідомили в Генпрокуратурі у відповіді на інформаційний запит УНН. Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку. Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.

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