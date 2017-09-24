Суд арештував майно і кошти Захарченка в Україні
Генеральною прокуратурою здійснюється досудове розслідування по ряду кримінальних проваджень за підозрою екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
"Під час досудового розслідування за цими кримінальними виробництвам накладено арешт на все виявлене, на даний момент, рухоме, нерухоме майно підозрюваного і грошові кошти, розміщені в банківських установах на території України", – повідомили в Генпрокуратурі у відповіді на інформаційний запит УНН.
Нагадаємо, що Господарський суд Київської області визнав недійсним рішень виконкому щодо земельної ділянки в селі Підгірці, що належала екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку.
Генеральна прокуратура має намір просити Росію дозволити проведення допиту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка по відеозв'язку.
Раніше Генпрокуратура розповіла, проти кого з оточення екс-президента Віктора Януковича відкрила кримінальні провадження і чому розслідування зупинено.
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