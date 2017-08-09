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Суд арештував майно Запорізького алюмінієвого комбінату

Керівництво підприємства підозрюють у розкраданні понад 5 млн гривень
Суд арештував усе майно Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК).
Суд арештував майно Запорізького алюмінієвого комбінату Фото: ssu.gov.ua

Таке рішення було прийнято, щоб не допустити розкрадання державного майна і знищення підприємства.

"У цей час поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області розслідує провадження, відкрите в 2016 році, за ознаками ч.ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу - за фактом привласнення посадовими особами ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" майна підприємства, що завдало збиток в особливо великих розмірах  - понад 5 млн гривень", -  йдеться на сайті прокуратури Запорізької області.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на термін від семи до 12 років із позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше iPress.ua повідомляв, що слідчі Служби безпеки повідомили про підозру дев'ятьом членам міжнародного злочинного угруповання, зокрема трьом росіянам, які підозрюються в умисному знищенні цілісного виробничого комплексу Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК) в інтересах конкурентів із Росії.

Нагадаємо,  що 2001 року Фонд держмайна продав ЗАлК компанії "АвтоВАЗ-Інвест", за умовами договору інвестор мав заплатити 380 млн грн за акції, а також погасити борги заводу в розмірі 75 млн доларів перед Укрексімбанком. Однак "АвтоВАЗ-Інвест", а також кіпрська Velbay Holdings, на яку пізніше були переоформлені акції, із заборгованістю так і не розібралися. Кіпрська компанія Velbay Holdings Limited підконтрольна одному з найбільших світових виробників алюмінію - російській компанії "РусАл" Олега Дерипаски.

У зв'язку з невиконанням інвестиційних зобов'язань Україна почала процес націоналізації ЗАлКу, який був завершений після того, як у березні Верховний суд підтвердив законність вимог про повернення державі акцій підприємства.  

 
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08 09 2017 15:37
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