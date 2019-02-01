Суд арештував нерухомість екс-голови ДФС Продана

Клопотання прокуратури частково задовольнили ще 10 грудня 2018 року

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на частину майна колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 89 млн гривень.

Про це повідомила речниця суду Яна Квітченко. За її словами, клопотання прокуратури розглянули ще 10 грудня 2018 року. Суд частково задовольнив його і арештував майно Продана. Згідно з рішенням суду, зокрема, арештовано нерухоме майно екс-в.о. голови ДФС, пише Lb.ua.

Саме рішення суду закрите, його не можна оприлюднювати відповідно до закону.

При цьому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ще не отримали ухвали суду про арешт майна.

Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.

При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.