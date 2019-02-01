Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд арештував нерухомість екс-голови ДФС Продана

Клопотання прокуратури частково задовольнили ще 10 грудня 2018 року
Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на частину майна колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 89 млн гривень.
Суд арештував нерухомість екс-голови ДФС Продана Фото: УНІАН

Про це повідомила речниця суду Яна Квітченко. За її словами, клопотання прокуратури розглянули ще 10 грудня 2018 року. Суд частково задовольнив його і арештував майно Продана. Згідно з рішенням суду, зокрема, арештовано нерухоме майно екс-в.о. голови ДФС, пише Lb.ua.

Саме рішення суду закрите, його не можна оприлюднювати відповідно до закону.

При цьому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ще не отримали ухвали суду про арешт майна.

Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.

При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2019 13:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.