Суд арештував одного з учасників побиття спецназівця біля Ради, - ВІДЕО
В рамках розслідування встановили причетність Петра Олійника до побиття правоохоронця. Виявилося, що чоловік з лютого 2014 живе в резиденції Межигір'я.
"Саме там, в кабінеті Януковича, слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК. Печерський районний суд заарештував Петра Олійника на 60 діб без права внесення застави", - повідомляється на сайті МВС.
Нагадаємо, 17 жовтня близько 5 тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради. Ключовими вимогами учасників акції були зміна системи виборів в Україні, зокрема, перехід до пропорційної системи з відкритими списками, створення антикорупційного суду, обмеження депутатської недоторканності. Мітинг організували опозиційні політичні сили на чолі з Міхеїлом Саакашвілі.
Протестувальники намагалися прорвати кордон поліції біля будівлі Кабміну, зламавши при цьому рамку металошукача. У деяких правоохоронців відібрали щити. В ході зіткнень постраждав один поліцейський і троє цивільних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків