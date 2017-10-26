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Суд арештував одного з учасників побиття спецназівця біля Ради, - ВІДЕО

Чоловіка знайшли в кабінеті Януковича у Межигір'ї
Печерський районний суд заарештував на 60 діб без права внесення застави громадянина Петра Олійника, який 17 жовтня під час бійки біля будівлі Верховної Ради бив спецназівця з Кропивницького. Тоді кілька учасників мітингу зірвали захисну амуніцію з поліцейського і побили його. За цим фактом було порушено кримінальне провадження.
Суд арештував одного з учасників побиття спецназівця біля Ради, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

В рамках розслідування встановили причетність Петра Олійника до побиття правоохоронця. Виявилося, що чоловік з лютого 2014 живе в резиденції Межигір'я.

"Саме там, в кабінеті Януковича, слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК. Печерський районний суд заарештував Петра Олійника на 60 діб без права внесення застави", - повідомляється на сайті МВС.

Нагадаємо, 17 жовтня близько 5 тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради. Ключовими вимогами учасників акції були зміна системи виборів в Україні, зокрема, перехід до пропорційної системи з відкритими списками, створення антикорупційного суду, обмеження депутатської недоторканності. Мітинг організували опозиційні політичні сили на чолі з Міхеїлом Саакашвілі.

Протестувальники намагалися прорвати кордон поліції біля будівлі Кабміну, зламавши при цьому рамку металошукача. У деяких правоохоронців відібрали щити. В ході зіткнень постраждав один поліцейський і троє цивільних.

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26 10 2017 10:16
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