Суд арештував одного з учасників "прориву в Шегинях", - Аброськін
"За ганебний напад на прикордонників, захисників державного кордону України, сьогодні у Львові одному із нападників судом обрана міра запобіжного заходу – арешт на два місяці без права внесення застави", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
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