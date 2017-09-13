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Суд арештував одного з учасників "прориву в Шегинях", - Аброськін

Затриманий арештований без права внесення застави
Одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.
Суд арештував одного з учасників "прориву в Шегинях", - Аброськін В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

"За ганебний напад на прикордонників, захисників державного кордону України, сьогодні у Львові одному із нападників судом обрана міра запобіжного заходу – арешт на два місяці без права внесення застави", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

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13 09 2017 19:58
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