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Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі "ПриватБанку"

Суд ухвалив рішення накласти арешт на майно
Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".
Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі "ПриватБанку" Фото: з вільних джерел

Це видно у судовому реєстрі, інформують "Українські новини".

Суд ухвалив рішення накласти арешт на таке майно: приналежні ТОВ "Поділ Нерухомість" нежитлові приміщення житло-офісного будинку й підземного паркінгу в Києві на вул. Фрунзе (Кирилівська), 23 (орендує "1+1"); будівля заводу "Біола" у Дніпрі на вул. Береговій, 135, що належить ТОВ "Ерлан"; літак Boeing 767-300 (власність португальської Pennylane - Comercio Internacional LDA); приналежні ТОВ "Хаджибей" земельні ділянки в Одеській області, Овидіопольському районі, масив "Золотий берег" (акваторія Чорного моря);

Також суд арештував приналежний ТОВ "Імме" будинок у Києві по проспекту Степана Бандери, 34 площею 6 921 кв. м; приналежні ТОВ "Акватера" і ТОВ "Арлан" нежитлові будинки в Дніпрі на вул. Чкалова, 27; будинок торговельного павільйону в Одесі на вул. Космонавтів, 32 (належить ПАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез").

Нагадаємо, що 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

 

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