Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі "ПриватБанку"

Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".

Це видно у судовому реєстрі, інформують "Українські новини".

Суд ухвалив рішення накласти арешт на таке майно: приналежні ТОВ "Поділ Нерухомість" нежитлові приміщення житло-офісного будинку й підземного паркінгу в Києві на вул. Фрунзе (Кирилівська), 23 (орендує "1+1"); будівля заводу "Біола" у Дніпрі на вул. Береговій, 135, що належить ТОВ "Ерлан"; літак Boeing 767-300 (власність португальської Pennylane - Comercio Internacional LDA); приналежні ТОВ "Хаджибей" земельні ділянки в Одеській області, Овидіопольському районі, масив "Золотий берег" (акваторія Чорного моря);

Також суд арештував приналежний ТОВ "Імме" будинок у Києві по проспекту Степана Бандери, 34 площею 6 921 кв. м; приналежні ТОВ "Акватера" і ТОВ "Арлан" нежитлові будинки в Дніпрі на вул. Чкалова, 27; будинок торговельного павільйону в Одесі на вул. Космонавтів, 32 (належить ПАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез").

Нагадаємо, що 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.