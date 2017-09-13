Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі "ПриватБанку"
Це видно у судовому реєстрі, інформують "Українські новини".
Суд ухвалив рішення накласти арешт на таке майно: приналежні ТОВ "Поділ Нерухомість" нежитлові приміщення житло-офісного будинку й підземного паркінгу в Києві на вул. Фрунзе (Кирилівська), 23 (орендує "1+1"); будівля заводу "Біола" у Дніпрі на вул. Береговій, 135, що належить ТОВ "Ерлан"; літак Boeing 767-300 (власність португальської Pennylane - Comercio Internacional LDA); приналежні ТОВ "Хаджибей" земельні ділянки в Одеській області, Овидіопольському районі, масив "Золотий берег" (акваторія Чорного моря);
Також суд арештував приналежний ТОВ "Імме" будинок у Києві по проспекту Степана Бандери, 34 площею 6 921 кв. м; приналежні ТОВ "Акватера" і ТОВ "Арлан" нежитлові будинки в Дніпрі на вул. Чкалова, 27; будинок торговельного павільйону в Одесі на вул. Космонавтів, 32 (належить ПАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез").
Нагадаємо, що 7 вересня суд арештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, який належить ТОВ "Агротермінал Логістик".
Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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