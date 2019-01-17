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Суд арештував підозрюваного у підпалі будинку на території Лаври

Розмір застави для чоловіка в 153 тисячі гривень
Суд арештував на 2 місяці підозрюваного і підпалі будинку на території Києво-Печерської лаври.
Суд арештував підозрюваного у підпалі будинку на території Лаври Фото: з вільних джерел

В той же час суд визначив розмір застави для чоловіка в 153 тисячі гривень, повідомляє 17 січня прес-служба столичної прокуратури у Twitter.

Чоловік вину визнає повністю.

"У ході судового засідання пояснив, що іноді проживав в цій будівлі. А підпал вчинив через конфлікт з іншим безхатьком", - зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує "Українська правда".

За словами підозрюваного, він не мав наміру підпалити будівлю, тільки матрац, який не поділив з іншим безхатьком, але вогонь швидко поширився у старому приміщенні.

Максимець пояснила, що прокуратура клопотала про найсуворіший запобіжний захід у звязку з тим, що ця особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене покарання до 10 років позбавлення. До того ж він безробітний та не має постійного місця проживання.

Нагадаємо, 14 січня на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

У прокуратурі зазначають, що зловмисник втік з місця вчинення злочину, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції.

Дії 24-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

 

 

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17 01 2019 18:16
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