Суд арештував підозрюваного у підпалі будинку на території Лаври

В той же час суд визначив розмір застави для чоловіка в 153 тисячі гривень, повідомляє 17 січня прес-служба столичної прокуратури у Twitter.

Чоловік вину визнає повністю.

"У ході судового засідання пояснив, що іноді проживав в цій будівлі. А підпал вчинив через конфлікт з іншим безхатьком", - зазначила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує "Українська правда".

За словами підозрюваного, він не мав наміру підпалити будівлю, тільки матрац, який не поділив з іншим безхатьком, але вогонь швидко поширився у старому приміщенні.

Максимець пояснила, що прокуратура клопотала про найсуворіший запобіжний захід у звязку з тим, що ця особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачене покарання до 10 років позбавлення. До того ж він безробітний та не має постійного місця проживання.

Нагадаємо, 14 січня на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.