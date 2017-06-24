CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова – підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував підозрюваного в убивстві ветерана АТО біля Золотих воріт
Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами
Фото: facebook.com/bodnar.ua
Про це повідомляє ТСН.
"Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", – прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець.
Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.
Прощатимуться з Сергієм Олійником у неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.
Нагадаємо, увечері 22 квітня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".
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24 06 2017 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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