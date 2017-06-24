Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд арештував підозрюваного в убивстві ветерана АТО біля Золотих воріт

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами
У Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова – підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.
Суд арештував підозрюваного в убивстві ветерана АТО біля Золотих воріт Фото: facebook.com/bodnar.ua

Про це повідомляє ТСН.

"Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", – прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець.

Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

Прощатимуться з Сергієм Олійником у неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці.

Нагадаємо, увечері 22 квітня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2017 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.