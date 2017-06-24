Суд арештував підозрюваного в убивстві ветерана АТО біля Золотих воріт Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами

У Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова – підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.

Фото: facebook.com/bodnar.ua

Про це повідомляє ТСН. "Намагався приховати докази, втекти. Прокурори просили два місяці без застави. Суд підтримав їхнє прохання", – прокоментувала вердикт речниця прокуратури Надія Максимець. Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами. Прощатимуться з Сергієм Олійником у неділю в Українському домі, а поховають на Берковецькому кладовищі столиці. Нагадаємо, увечері 22 квітня під час сварки зарізали учасника АТО і голову спілки мігрантів України Сергія Олійника біля метро "Золоті ворота".

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