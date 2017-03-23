Суд арештував рахунки київського метро: підземка може зупинити роботу

Виконавча служба за рішенням суду арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен", з

"Рахунки арештовано з 16 березня, і робота підприємства під загрозою", - заявив на засіданні Київради директор КП Віктор Брагінський.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради звернутися до Верховної Ради, Кабінету Міністрів і СБУ, щоб ініціювати розгляд питання про борг "Київського метрополітену" на РНБО, оскільки ситуація може загрожувати зупинкою столичного метро, повідомляє сайт КП "Київський метрополітен".

"Нас змушують оплатити старі борги, які хтось брав!", - обурився Кличко.

Арешт рахунків пов'язаний з боргом "Київського метрополітену" перед компанією "Укррослізинг", підконтрольною російському "Внєшекономбанку".

Як відомо, у липні 2009 року ТОВ "Укррослізинг" виграло тендер на постачання в лізинг київському метро 100 вагонів метро протягом 2009-2014 років. Вагони метро закуповували коштом ЄБРР. Сума договору (з урахуванням графіка лізингових платежів) становила 1,391 млрд гривень (у тому числі вартість вагонів - 800 млн гривень). У період з 2010-го по 2013-й борг зріс до 2 млрд гривень.

У травні минулого року Господарський суд Києва на забезпечення позову "Укррослізингу" заборонив київському метро використовувати ці 100 вагонів, однак через кілька днів скасував заборону.

Нагадаємо, що Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 21 жовтня 2015 підписало договір на поставку електродвигунів ескалаторів на 4,55 млн гривень.