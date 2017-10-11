Рахунки Розенблата у німецькому банку арештовано

Гроші на німецьких рахунках можуть підлягати спецконфіскації

Гроші народного депутата Борислава Розенблата на рахунках у німецькому банку "Sparkasse Dortmunt" арештовано.

Солом'янський райсуд Києва ухвалив таке рішення 3 листопада за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України Віктора Фурсевича.

Ім’я підозрюваного не називається, але йдеться про кримінальне провадження №42016000000003712 від 28 листопада 2016 року, яке стосується саме Розенблата.

Розслідування встановило, серед іншого, що у підозрюваного на території Німеччини відкрито два рахунки у банку "Sparkasse Dortmunt", одним із них користується також його дружина.

НАБУ зазначило, що для конфіскації майна підозрюваного та забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ необхідно накласти арешт на кошти на цих двох рахунках.

Суд визнав, що гроші на німецьких рахунках "можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації", оскільки були предметом злочину.

Відтак Солом’янський суд задовольнив клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Фурсевича.

Відтак, на гроші підозрюваного Розенблата в банку "Sparkasse Dortmunt" накладено арешт "на строк проведення досудового розслідування" у кримінальному провадженні.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвалу можна оскаржити в Апеляційному суду Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо рішення ухвалили без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Нагадаємо, що нардепа Борислава Розенблата зняли з літака і обшукали, бо він, за даними слідчих, намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео обшуку народного депутата Борислава Розенблата у літаку.

Солом‘янський райсуд Києва зобов'язав нардепа Борислава Розенблата носити електронний браслет до 18 грудня.

Додамо, що 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.