Суд арештував Савченко

Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Таке рішення озвучив головуючий суддя у п’ятницю Євген Сидоров.

Савченко звинувачують в незаконному перетині лінії зіткнення, отримання зброї від так званої "ДНР" для підготовки терактів в Києві. За версією слідства, Савченко і її спільники хотіли захопити Верховну Раду, ліквідувати ключових українських політиків і влаштувати вибухи в районі урядового кварталу.

Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.