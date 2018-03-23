ПОЛІТИКА НОВИНИШевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд арештував Савченко
Депутатку арештували без можливості внесення застави
Фото: radiosvoboda.org
Таке рішення озвучив головуючий суддя у п’ятницю Євген Сидоров.
Савченко звинувачують в незаконному перетині лінії зіткнення, отримання зброї від так званої "ДНР" для підготовки терактів в Києві. За версією слідства, Савченко і її спільники хотіли захопити Верховну Раду, ліквідувати ключових українських політиків і влаштувати вибухи в районі урядового кварталу.
Нагадаємо, 22 березня, Верховна Рада дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Надії Савченко. Згодом нардепу повідомили про підозру та затримали.
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23 03 2018 19:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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