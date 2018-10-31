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Суд арештував спорткар Тамразова

Раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru
Печерський районний суд Києва арештував автомобіль екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.
Суд арештував спорткар Тамразова Subaru Тамразова. Фото: з сайту чемпіонату світу з ралі

Відповідна ухвала була оприлюднена в реєстрі 30 жовтня. Суд наклав арешт на синю Subaru Impreza 2007 року, заборонивши власнику відчужувати та розпоряджатися нею.

Згідно з профілем Тамразова на сайті Чемпіонату світу з раллі, раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru.

Як покарання за розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, яке інкримінують Тамразову, передбачена конфіскація майна.

Саме для цього слідство просило арештувати автівку.

"Арешт майна… обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику. 

У понеділок, 13 серпняОлексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставуПечерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу у 20 мільйонів гривень.

 

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31 10 2018 17:17
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