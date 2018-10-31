Суд арештував спорткар Тамразова
Відповідна ухвала була оприлюднена в реєстрі 30 жовтня. Суд наклав арешт на синю Subaru Impreza 2007 року, заборонивши власнику відчужувати та розпоряджатися нею.
Згідно з профілем Тамразова на сайті Чемпіонату світу з раллі, раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru.
Як покарання за розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, яке інкримінують Тамразову, передбачена конфіскація майна.
Саме для цього слідство просило арештувати автівку.
"Арешт майна… обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", – йдеться у рішенні.
Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.
У понеділок, 13 серпня, Олексій Тамразов вийшов з ізолятора під заставу. Печерський районний суд Києва відпустив екс-заступника голови правління "Укргазвидобування" і власника видання Insider Олексія Тамразова під заставу у 20 мільйонів гривень.
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