Суд арештував спорткар Тамразова

Раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru

Печерський районний суд Києва арештував автомобіль екс-першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Subaru Тамразова. Фото: з сайту чемпіонату світу з ралі

Відповідна ухвала була оприлюднена в реєстрі 30 жовтня. Суд наклав арешт на синю Subaru Impreza 2007 року, заборонивши власнику відчужувати та розпоряджатися нею.

Згідно з профілем Тамразова на сайті Чемпіонату світу з раллі, раніше він періодично брав участь у змаганнях на Subaru.

Як покарання за розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, яке інкримінують Тамразову, передбачена конфіскація майна.

Саме для цього слідство просило арештувати автівку.

"Арешт майна… обумовлюється тим, що до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні є загроза його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що Тамразова затримали 9 серпня. Його підозрюють у спробі дати хабар у розмірі $200 тис прокурору ГПУ Костянтину Кулику.