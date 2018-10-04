Суд арештував судно компанії РФ, яка незаконно добуває пісок в Криму

Слідство встановило, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки у російському місті Туапсе

Суд задовольнив клопотання прокуратури АРК та арештував судно російської компанії, яку підозрюють у незаконному видобутку піску в заповіднику окупованого Криму.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво за фактом здійснення незаконного видобутку піску в районі Каркінітської затоки Чорного моря (заповідник "Лебедині острови") на тимчасово окупованих територіях", - написав він.

Слідство встановило, що незаконний видобуток веде судно-земснаряд з портом приписки у російському місті Туапсе, яке належить кампанії Trans Services Maritime.

"В традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва окупантського мосту в районі Керчі", - зазначив Луценко.

Водночас ця компанія веде свій бізнес іншими суднами, які регулярно заходять на територію України.

Відповідно, 10 квітня суд ухвалив рішення арештувати судно для відшкодування збитків у зазначеному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.