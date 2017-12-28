Суд арештував цінні папери та частину нерухомості медіа-холдингу Курченка

Печерський районний суд заарештував цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Група прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури, які здійснюють розслідування відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, клопотали про арешт коштів компанії "Український медіа-холдинг", кінцевим бенефіціаром якої є згаданий бізнесмен, - свідчить рішення суду, зареєстроване в Єдиному реєстрі, повідомляє РБК-Україна.

Своє клопотання правоохоронці мотивували тим, що зазначені активи можуть бути долучені до речових доказів, оскільки слідство має всі підстави стверджувати, що ці кошти і все, що на них було придбано, отримано незаконним шляхом.

Крім того, обвинувачі заявили, що факт погашення 160 млн доларів кредиту, наданого державним Укрексімбанком одній з компаній холдингу, є нічим іншим як фактом легалізації незаконно отриманих коштів. Слідчі також вказували на ризик втрати цих активів і на те, що в разі доведення їхнього незаконного походження вони підпадають під процедуру спецконфіскації.

Суд, вивчивши надані правоохоронцями документи, задовольнив клопотання слідчих і прокурорів ГПУ і наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

Курченко, якого називали одним з найбільш близьких до сім'ї екс-президента Януковича людей, покинув Україну в лютому 2014 року. У вересні 2014 року стало відомо, що Курченко переніс свій бізнес в Росії, пізніше з ім'ям бізнесмена пов'язували ряд бізнесів в Криму та Донбасі. Зокрема, в червні 2016 року український видання "Економічна правда" з посиланням на джерела на ринку повідомляло, що підконтрольні Курченку компанії експортують вугілля з Донбасу через Росію до Туреччини.

У квітні цього року російські змі повідомили, що оголошений у розшук Сергій Курченко в Москві живе у великому будинку в Жуківці за $ 35 млн, полює на Камчатці, куди літає приватними літаками, влаштував дружину в театр Олега Табакова і не платить зарплату підлеглим.

Нагадаємо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.