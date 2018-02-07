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Суд арештував викрадачів сина лівійського дипломата

Застава як альтернатива для заарештованих не передбачена
Суд арештував двох підозрюваних у викраденні 26-річного сина лівійського дипломата.
Суд арештував викрадачів сина лівійського дипломата Фото: Нацполіція

Відповідне рішення ухвалив столичний Шевченківський районний суд, повідомляє Прокуратура Києва.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 двом зловмисникам, які посеред дня у центрі столиці викрали іноземного громадянина, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застава як альтернатива для заарештованих не передбачена.

"Злочин стався 25 червня близько 12 години дня на вулиці Тургенівській. Діючи згідно розробленого плану, зловмисники напали на потерпілого… силоміць посадили його у машину та вивезли у невідомому напрямку", – кажуть в прокуратурі.

У подальшому, за інформацією слідства, протягом дня викрадачі утримували чоловіка з метою отримання викупу за його звільнення.

"Не отримавши викуп, нападники звільнили заручника. Надалі завдяки оперативному реагуванню столичних правоохоронців викрадачів затримали", – стверджують у відомстві.

Затримані – громадяни Єгипту, 1980 та 1996 р.н. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України.

"За вчинене іноземцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Досудове слідство триває", – додає столична прокуратура.

Нагадаємо, 25 червня 26-річного чоловіка двоє невідомих насильно затягли в автомобіль на вулиці Тургенєвській в центрі Києва. За неофіційними даними, він син фінансового аташе посольства Лівії.

 

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02 07 2018 19:56
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