Суд Австрії дав Фірташу відстрочку від екстрадиції в США
"Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення", - заявив адвокат українського бізнесмена Ленні Дж.Девіс у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Верховний суд Австрії також призупинив власне розгляд справи до тих пір, поки суд Європейського Союзу не винесе попереднє рішення про можливість застосування Хартії ЄС з прав людини до апеляції проти екстрадиції Фірташа.
Також Девіс, посилаючись на публікацію газети The Hill від 21 грудня, повідомляє про відкликання коаліцією з правозахисних груп скарги, в якій вона просила США включити Фірташа до списку санкцій, відповідно до Глобального акту Магнітського.
Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.
Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.
Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.
ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".
Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.
Наприкінці серпня Земельний суд Відня вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха.
Зазначимо, олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.
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