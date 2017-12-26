Суд Австрії дав Фірташу відстрочку від екстрадиції в США

Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії, який дозволив його екстрадицію в США.

"Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення", - заявив адвокат українського бізнесмена Ленні Дж.Девіс у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Верховний суд Австрії також призупинив власне розгляд справи до тих пір, поки суд Європейського Союзу не винесе попереднє рішення про можливість застосування Хартії ЄС з прав людини до апеляції проти екстрадиції Фірташа.

Також Девіс, посилаючись на публікацію газети The Hill від 21 грудня, повідомляє про відкликання коаліцією з правозахисних груп скарги, в якій вона просила США включити Фірташа до списку санкцій, відповідно до Глобального акту Магнітського.

Нагадаємо, що зараз Фірташ мешкає у розкішному маєтку в Австрії.

Відень відмовляється видавати його Сполученим Штатам.

Генпрокуратура України досі не висувала йому підозр у жодній кримінальній справі.

ГПУ займається досудовим розслідуванням щодо зловживань топ-менеджменту Фірташа у газовий компанії "Газтек", а НАБУ підозрює збанкрутілий банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату".

Водночас Шевченківський районний суд Києва відмовився перевіряти можливість придбання підприємцем російської державної частки у структурі власності телеканалу "Інтер" на кошти вкладників банку "Надра". В такий спосіб Фірташ захистив "Інтер" від антиросійських санкцій.

Наприкінці серпня Земельний суд Відня вирішив не видавати іспанському правосуддю українського олігарха.

Зазначимо, олігарх не приховує, що досягнув успіху у бізнесі завдяки своїм зв'язкам з оточенням Володимира Путіна.