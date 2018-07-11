Суд без застави відпустив екс-керівника агрохолдингу "Мрія"

Гуту з 2015 року підозрюють у шахрайстві

Колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.

Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, передає "Економічна правда".

"Вчора Шевченківський райсуд прийняв рішення відпустити під особисте зобов'язання щойно екстрадованого з Швейцарії до Українии гр. Т. (Микола Гута - ред.)", - повідомив він.

"Слідство буде вести Слідче управління ГУ НП м.Києва, а процесуальне керівництво - за столичною прокуратурою", - зазначив Лисенко.

Нагадаємо, у січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гут. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.

У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура - HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів - Андрія і Миколу Гутів.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище - в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

5 листопада стало відомо, що компанія, якою володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, завершила угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія".