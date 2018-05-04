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Суд Бразилії дозволив заарештувати екс-президента

Лула да Сілва може бути заарештований вже найближчими днями
Верховний суд Бразилії дозволив взяти під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілву.
Суд Бразилії дозволив заарештувати екс-президента Луїз Інасіу Лула да Сілва. Фото: wlna.info

Відповідну постанову було прийнято в ніч на четвер, 5 квітня, шістьма голосами проти п'яти, повідомляє DW.

Лула да Сілва прагнув домогтися нової відстрочки виконання вироку - 12 років позбавлення волі за обвинуваченням у корупції. Минулого тижня Верховний суд знову відхилив апеляцію екс-президента, надавши водночас йому відстрочку від арешту до середи.

Винесена ж нині постанова означає, що Лула да Сілва може бути заарештований вже найближчими днями.

Ухваленню цього рішення передували 10-годинні суперечки в суді: п'ятеро суддів були за відстрочку приведення вироку у виконання, а решта п'ятеро - проти. Вирішальним був голос голови суду Кармен Лусії, яка заявила, що подібні відстрочки можуть призвести до безкарності.

Лула да Сілва відкидає висунуті проти нього обвинувачення і називає судовий процес спробою не допустити висунення його кандидатури на президентських виборах 2018 року.

Згідно з опитуваннями Лула да Сілва став би фаворитом на цих виборах. Він уже правив Бразилією в 2003-2010 роках. У цей період країна переживала економічний бум, уряд запустив програми по боротьбі з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Бразилії Родрігу Жано обвинуватив двох колишніх президентів країни - Луіса Інасіо Лулу да Сілву та Ділму Руссефф - у створенні "злочинної організації".

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05 04 2018 10:17
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