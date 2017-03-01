Суд дав дозвіл прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод
Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, - йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, інформують Українські новини.
У зазначеному виробництві досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.
"У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди... а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України", - сказано в рішенні суду.
Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.
Суд дозволив слідчим вилучити оригінал угоди в МЗС для проведення експертизи.
У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.
Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року тодішні президенти Росії та України - Дмитро Медведєв і Віктор Янукович у Харкові домовилися продовжити термін перебування російської бази в Криму на 25 років з 2017 року, коли закінчується дія нинішньої угоди, з правом його продовження ще на п'ять років.
28 березня 2014 року після анексії Криму Росія в односторонньому порядку розірвала так звані "Харківські угоди".
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