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Суд дав дозвіл прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод

Прокуратура проведе експертизу "харківських угод"
Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму.
Суд дав дозвіл прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод Віктор Янукович

Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, - йдеться в ухвалі суду від 27 грудня, інформують Українські новини.

У зазначеному виробництві досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.

"У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди... а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України", - сказано в рішенні суду.

Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.

Суд дозволив слідчим вилучити оригінал угоди в МЗС для проведення експертизи.

У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, що 21 квітня 2010 року тодішні президенти Росії та України - Дмитро Медведєв і Віктор Янукович у Харкові домовилися продовжити термін перебування російської бази в Криму на 25 років з 2017 року, коли закінчується дія нинішньої угоди, з правом його продовження ще на п'ять років.

28 березня 2014 року після анексії Криму Росія в односторонньому порядку розірвала так звані "Харківські угоди".

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