Суд достроково припинив допит Порошенка через питання захисту, які не стосувалися справи

Оболонський районний суд Києва достроково припинив допит президента Петра Порошенка з причини некоректних питань на його адресу з боку сторони захисту.

Адвокати раз у раз просили Порошенко оцінити якісь юридичні нюанси, а суддя Владислав Дев'ятко знімав їх як такі, що не мають відношення до справи. Зрештою суддя не витримав і сказав: "Навмисне захисники задають питання, які не стосуються даного кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати. Я змушений припинити допит".

"Шановна захист, ви або злякалися свідка, або навмисне це зробили, щоб суд змушений був скористатися своїм правом і припинити допит. Це залишиться на вашій правової репутації. Це був ваш вибір", - сказав він і оголосив перерву.

Головуючий суддя Оболонського райсуду Києва передчасно припинив допит президента Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича після того, як захист поставив тому питання про відпочинок на Мальдівських островах.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк запитав президента, чому під час його нещодавньої відпустки (яку Порошенко провів на Мальдівах – ред.) ніхто в Києві не ухвалив жодного рішення про його самоусунення.

Таким чином захист провів паралель із ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році. Тоді після його втечі Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення Януковича від виконання обов'язків президента і призначила в.о. очільника держави Олександра Турчинова.

На це питання відреагував головуючий суддя Владислав Дев'ятко, який до цього багато разів попереджав адвокатів колишнього президента про необхідність ставити питання по суті справи.

"Петро Олексійович, я прошу вибачення, напевно, що я був правий – умисно захисники задають питання, які не стосуються цього кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати", - заявив він.

"Я вимушений припинити ваш допит", - додав суддя.

За регламентом свідчення Порошенка мали тривати ще 20 хвилин, до 15:30.

22 лютого почнуться допити свідків захисту.

Допит мав півтори години, але по факту він зайняв близько 60 хвилин. Значну частину часу витратили на сперечання адвокати, прокурори і суд.

Після засідання адвокати звинуватили суд в подвійних стандартах.

Відеотрансляцію засідання вів телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, що допит Президента Петра Порошенка як свідка відбувався у режимі відеоконференції з будівлі Адміністрації глави держави.

Порошенко під час допиту заявив, що не зміг особисто з'явитися в Оболонський суд у зв'язку з завантаженістю.

"Сьогодні вранці відбулася нарада з керівництвом Збройних сил по імплементації підписаного вчора закону про реінтеграцію Донбасу, тому що ми повинні буквально протягом годин і днів перебудувати управління обороною держави на сході. Завершилося це о 13:40", - сказав Порошенко.

За словами Президента, наступна зустріч в його графіку заплановано на 15:30.

"З 14:00 я беру участь в засіданні суду, о 15:30 у мене перша міжнародна зустріч. Йдеться про керівництво зовнішньополітичного відомства Данії. Після цього передбачено один публічний захід і два міжнародних, в тому числі який буде висвітлюватися в прямому ефірі", - додав Порошенко.

Президент України Петро Порошенко, надаючи свідчення у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, не погодився, що Росію визнано агресором лише в 2016 році.