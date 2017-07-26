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Суд дозволив Генпрокуратурі затримати Черновецького

Йому інкримінують незаконне будівництво вертолітного майданчика
25 липня слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Суд дозволив Генпрокуратурі затримати Черновецького Леонід Черновецький Фото: comments.ua

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

"14 липня колишньому київському міському голові Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Ураховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень", – написала речниця генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Відзначимо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.

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