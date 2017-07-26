Суд дозволив Генпрокуратурі затримати Черновецького
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.
"14 липня колишньому київському міському голові Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Ураховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень", – написала речниця генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.
Відзначимо, що вертолітний майданчик в Києві був відкритий 6 червня 2012 року. Він розташований неподалік Верховної Ради. Його повинен був використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але він так і не зробив жодного польоту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків