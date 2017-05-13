Суд дозволив ГПУ проводити заочне розслідування проти екс-міністра Колобова
Колобов проходить у справі про приватизацію "Укртелекому" (ч. 5 ст. 191 КК). Колишнього міністра підозрюють у тому, що він профінансував з державного бюджету роботи з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які, згідно умов продажу пакета акцій "Укртелекому", мали бути покладені на покупця - компанію "ЕСУ". В результаті цих дій держбюджету було завдано збитків у розмірі 220 млн гривень, повідомляє сайт суду.
У цій же справі проходить й інший топ-чиновник минулого режиму - колишній в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов.
Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.
12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.
Оскільки колишній чиновник перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.
В березні цього року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.
Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану