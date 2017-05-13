Суд дозволив ГПУ проводити заочне розслідування проти екс-міністра Колобова

Апеляційний суд Києва 13 травня скасував рішення Печерського райсуду Києва і дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

Колобов проходить у справі про приватизацію "Укртелекому" (ч. 5 ст. 191 КК). Колишнього міністра підозрюють у тому, що він профінансував з державного бюджету роботи з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які, згідно умов продажу пакета акцій "Укртелекому", мали бути покладені на покупця - компанію "ЕСУ". В результаті цих дій держбюджету було завдано збитків у розмірі 220 млн гривень, повідомляє сайт суду.

У цій же справі проходить й інший топ-чиновник минулого режиму - колишній в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов.

Після Революції гідності Колобов поїхав в Іспанію, де у вересні 2014 року зареєструвався на проживання у місті Аліканте.

12 січня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол оголосив Юрія Колобова в міжнародний розшук за підозрою в розтраті 220 млн грн бюджетних коштів. Однак, потім інформація про Колобова зникла з сайту Інтерполу.

Оскільки колишній чиновник перебуває під вартою в Іспанії, Генпрокуратурою України 23 березня 2015 року був направлений запит про видачу (екстрадицію) Колобова в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

В березні цього року, ГПУ отримала від Іспанії офіційну відповідь про відмову в екстрадиції в Україну Колобова.

Згодом Печерський районний суд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.