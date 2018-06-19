Суд дозволив капітанові російського судна "Норд" виїхати до Криму

Херсонський міський суд відмовився продовжити заборону на виїзд до анексованого Криму капітану російського судна "Норд" Володимиру Горбенку.

Прокурор клопотав про продовження строку дії обов'язків, покладених на Горбенка, на 60 днів. Це стосувалося обов’язків прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та не відвідувати тимчасово окупований Крим.

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що щодо Горбенка розслідується кримінальне провадження за ч 1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом), а сам підозрюваний може переховуватися від слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити або спотворити докази.

Досудове розслідування встановило, що громадянин України, капітан судна СЧС "Норд" Горбенко, який плавав під прапором Росії, 24 березня 2018 року вийшов з керченського порту в анексованому Криму у напрямку Азовського моря з метою промислового вилову риби.

На борту "Норда" знаходилися недійсні суднові документи, видані окупаційною владою Криму.

"ОСОБА_2 (Горбенко – ред.) за допомогою СЧС "Норд", без передбаченого законом дозволу в центральному районі Азовського моря… незаконно виловив 5627 кілограмів риби (сирець, тюлька), для її подальшої реалізації", - йдеться в матеріалах суду.

Своїми діями капітан "Норда" завдав збитків на 96 тисяч 900 гривень.

Горбенко, якому повідомили про підозру, постійно проживає у Криму, має документи, видані окупаційною владою Криму, підтримує зв'язки з співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ, працює за законами Росії.

Підозрюваний і його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя Дмитро Гонтар відхилив клопотання прокурора, вказавши, що той, згідно з законом, мав подати клопотання про продовження запобіжного заходу, а не про продовження покладених на Горбенка зобов'язань.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.