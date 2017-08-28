НАБУ отримало дозвіл суду на вилучення документів НКРЕКП у "газовій справі" Дубневичів

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали дозвіл суду на вилучення документів, що знаходяться у володінні НКРЕКП, у справі про маніпуляції з обсягами пільгового газу на Новояворівській ТЕЦ.

Відповідний дозвіл видав Солом'янський райсуд Києва, повідомляють "Наші гроші".

З попередніх судових постанов випливало, що слідство підозрює службовців ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ" в нанесенні НАК "Нафтогаз України" збитку на суму понад 775 млн грн.

Згідно з матеріалами останнього клопотання детектива НАБУ Миколи Самойленка, протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на вдвічі більшу суму - 1,43 млрд грн.

Слідство підозрює посадових осіб зазначених фірм в незаконному заволодінні 308 млн кубометрів комунального газу.

За підрахунками детективів, "Енергія-Новояворівськ" протягом зазначеного періоду часу використовувала не за цільовим призначенням в цілому 128 млн кубометрів газу, чим завдала "Нафтогазу" збитків на понад 623 млн грн (у 2013 році фірма недоплатила 128 млн грн за 38 млн кубометрів газу, у 2014 році - 126 млн грн за 30 млн кубометрів, у 2015 році - 369 млн грн за 59 млн кубометрів).

Суд визнав обґрунтованими посилання детектива НАБУ на те, що тимчасовий доступ до документів НКРЕКП, а також можливість їх вилучення, сприятиме в проведенні повноцінного досудового розслідування.

Надалі детективи зможуть використовувати документи як прямі докази в кримінальному провадженні.

Йдеться про форми звітності і відкориговані форми звітності (місячні і квартальні), які "Енергія-Новояворівськ" подавала в НКРЕКП протягом 2014-2015 років.

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Нагадаємо, що схема, яку розслідує НАБУ, побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу "Нафтогазу України".

У 2013-2014 роках газ для підприємств ТКЕ для теплозабезпечення населення коштував 1309 грн за тисячу кубометрів, тоді як ціна газу для промисловості була вище в 3-6 разів (від 4154 до 7660 грн). У 2015 році ціновий розрив між цими двома категоріями виглядав наступним чином: 2994 грн проти 7 400-11 333 грн за тис куб м відповідно.

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Як підозрюють правоохоронці, "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", які володіють ТЕЦ у Львівській області, використовували пільговий газ для виробництва електроенергії, а потім збували його на оптовому ринку.

ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" належить ТОВ "АПП "Львівське" (92,36%), ДКП "Новояворівськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворівське КП "Міські електричні мережі" (4,49%).

Бенефіціарними власниками є Богдан і Ярослав Дубневичі. Вони ж є кінцевими власниками в ТОВ "Енергія-Новий Розділ".