Суд дозволив Насірову виїжджати за межі Києва й області

Захист також просив відведення суддів, але в цьому було відмовлено

Шевченківський районний суд Києва дозволив поновленому судом на посаді голові Державної Фіскальної служби Роману Насірову залишати межі Києва та Київської області.

Про це повідомила у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурором САП заявлено клопотання про продовження терміну дії обов'язків, покладених на підсудного, які за результатами розгляду були задоволені частково, за винятком обов'язку не виїжджати за межі міста Києва та Київської області, яку суд вирішив не продовжувати", - йдеться у повідомленні.

Відзначають, що адвокати Насірова також подали клопотання про відвід колегії суддів, мотивоване незгодою з прийнятими раніше рішеннями про продовження запобіжного заходу. Проте їм було відмовлено в його задоволенні.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомствазалишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.