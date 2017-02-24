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Суд дозволив НБУ ліквідувати банк "Софіївський"

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив позов ТОВ "Боярбудінвест" без розгляду
Донецький апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Національного банку щодо віднесення ПАТ "Банк Софійський" до категорії неплатоспроможних та відкликання його банківської ліцензії.
Суд дозволив НБУ ліквідувати банк "Софіївський" Фото: з вільних джерел

Донецький окружний адміністративний суд 08 грудня 2016 року частково задовольнив позов ТОВ "Боярбудінвест" про визнання протиправними та скасування рішень НБУ а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо виведення ПАТ "Банк Софійський" з ринку, - повідомляє НБУ.

Не погодившись з постановою суду, Національний банк України і ФГВФО звернулися зі скаргами до апеляційної інстанції. 23 лютого 2017 року відбулося судове засідання Донецького апеляційного адміністративного суду, у якому представники НБУ взяли участь, надавши беззаперечні докази на підтвердження своєї правової позиції. Ретельно вивчивши матеріали справи апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та залишив позов ТОВ "Боярбудінвест" без розгляду.

Нагадаємо, ПАТ "Банк Софійський" входить до переліку банків, відносно яких суди різних інстанцій прийняли рішення про скасування постанов НБУ щодо віднесення їх до категорії неплатоспроможних та/ або відкликання банківської ліцензії й ліквідацію. У списку опинилися такі банки: "Союз", "Преміум", "Капітал", Укрінбанк", Київська Русь", "Східно-промисловий банк", "Грін банк", "Банк Велес", "Радикал банк". Усі вони у різний період були виведені з ринку.

Національний банк України вбачає виникнення системних ризиків для фінансової стабільності країни через прийняття судами рішень щодо відновлення діяльності таких банків.

Зазначимо, Верховна Рада на своєму ранковому засіданні у четвер, 23 лютого, прийняла в першому читанні законопроект №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків".

 
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24 02 2017 13:54
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