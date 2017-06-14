Суд дозволив списати 80 млн грн "Газпрому" на користь України

Раніше Господарський суд Києва відмовив Державній виконавчій службі в списанні 84,081 млн гривень дивідендів, що підлягають сплаті компанії "Газпром" від приватного акціонерного товариства "Газтранзит"

Господарський суд Києва дозволив списання 79,877 мільйона гривень дивідендів, що підлягають сплаті "Газпрому" від компанії "Газтранзит" в рахунок штрафу.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляють "Українські новини".

Раніше Господарський суд Києва відмовив Державній виконавчій службі в списанні 84,081 млн гривень дивідендів, що підлягають сплаті компанії "Газпром" від приватного акціонерного товариства "Газтранзит".

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.