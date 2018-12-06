Суд дозволив Труханову виїжджати за кордон

Мер Одеси зобов'язаний лише утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі "Краяну"

Солом'янський райсуд Києва дозволив меру Одеси Геннадію Труханову виїжджати за кордон.

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 8 червня, - повідомляє INSIDER із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Сторона звинувачення просила продовжити на два місяці зобов'язання Труханова, згідно з якими йому заборонено пересуватися по Україні і їздити за кордон, він повинен повідомляти слідство про зміну місця свого проживання і не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі.

Однак суд скасував усі зобов'язання, крім останнього. Закордонні паспорти Труханову зобов'язані повернути.

Нагадаємо, 1 червня САП повідомила про завершення розслідування щодо Труханова і чиновників Одеської мерії.

Справа стосується придбання мерією багатоповерхівки за 185 мільйонів гривень для розміщення в цій будівлі "Євромерії". Установлено, що спочатку будинок у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод Краян" продали за 4 мільйони гривень, а через кілька місяців його придбала за різко завищеною ціною Одеська мерія.

14 лютого Труханова затримали правоохоронці в аеропорту "Бориспіль". 15 лютого мера Одеси випустили на поруки. Пізніше суд відмовився відсторонити Труханова з посади.