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Суд дозволив Труханову виїжджати за кордон

Мер Одеси зобов'язаний лише утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі "Краяну"
Солом'янський райсуд Києва дозволив меру Одеси Геннадію Труханову виїжджати за кордон.
Суд дозволив Труханову виїжджати за кордон Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 8 червня, - повідомляє INSIDER із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Сторона звинувачення просила продовжити на два місяці зобов'язання Труханова, згідно з якими йому заборонено пересуватися по Україні і їздити за кордон, він повинен повідомляти слідство про зміну місця свого проживання і не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі.

Однак суд скасував усі зобов'язання, крім останнього. Закордонні паспорти Труханову зобов'язані повернути.

Нагадаємо, 1 червня САП повідомила про завершення розслідування щодо Труханова і чиновників Одеської мерії.

Справа стосується придбання мерією багатоповерхівки за 185 мільйонів гривень для розміщення в цій будівлі "Євромерії". Установлено, що спочатку будинок у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства "Завод Краян" продали за 4 мільйони гривень, а через кілька місяців його придбала за різко завищеною ціною Одеська мерія.

14 лютого Труханова затримали правоохоронці в аеропорту "Бориспіль". 15 лютого мера Одеси випустили на поруки. Пізніше суд відмовився відсторонити Труханова з посади.

1 червня антикорупційні органи завершили розслідування стосовно мера Одеси Геннадія Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.
 
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12 06 2018 17:10
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