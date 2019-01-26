Суд дозволив вийти під заставу обвинуваченим у подвійному вбивстві у Нікополі
Відповідне рішення ухвалив суддя Андрій Чуприна під час засідання 25 січня, повідомили Громадському у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, повідомляє "Громадське".
Прокуратура наполягала на продовженні арешту фігурантам справи, наголошуючи на ризиках втечі обвинувачених, тиску на свідків, знищенні певних речових доказів.
Адвокати підозрюваних просили відпустити чоловіків під домашній арешт.
Суд продовжив арешт, дозволивши обвинуваченим внести заставу.
Нагадаємо, 10 лютого 2016 року у Нікополі в автомобілі Geely Emgrand було вбито двох чоловіків - Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину - Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.
Додамо, що 30 листопада 2017 року у Нікополі Дніпропетровської області у місцевому суді стався вибух, внаслідок чого є загиблі і поранені.
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