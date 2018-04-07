Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд дозволив забудувати житлом Рибальський півострів у Києві

На початку 2017 року "Схеми" повідомляли, що за забудовою Рибальського півострова стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський
Верховний суд дозволив забудувати житловими кварталами Рибальський півострів у Києві.
Суд дозволив забудувати житлом Рибальський півострів у Києві Фото: з відкритих джерел

Верховний суд залишив у силі рішення Київського апеляційного адмінсуду від 3 квітня та відхилив позов про скасування рішення Київради від 29 вересня 2016 року "Про затвердження детального плану територій в межах вулиці Електриків та Набережно-Рибальської дороги в Подільському районі Києва"", повідомляє прес-служба компанії-девелопера SAGA Development.

Згідно з рішенням суду, "передбачене детальним планом території функціональне призначення "для житлово-громадської забудови, території спецпризначення, зелених насаджень загального користування, комунально-складського призначення" не суперечить визначеному у чинному Генеральному плані Києва використанню територій".

У компанії відзначили, що це свідчить про те, що зведення поліфункціонального району на півострові правомірне, а "спроби оскаржити ДПТ – політично вмотивовані".

За словами виконавчого директора SAGA Development Андрія Вавриша, компанія була впевнена в перемозі, тому "не зупиняли будівельні роботи на "Rybalsky" ні на хвилину".

Нагадаємо, що на початку 2017 року "Схеми" повідомляли, що за забудовою Рибальського півострова стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, а саме зведення багатоповерхівок відбувається з порушеннями.

Зокрема порушення полягало у тому, що ДПТ Рибальського суперечить Генплану, оскільки передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 07 2018 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.