Суд дозволив забудувати житлом Рибальський півострів у Києві

На початку 2017 року "Схеми" повідомляли, що за забудовою Рибальського півострова стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський

Верховний суд дозволив забудувати житловими кварталами Рибальський півострів у Києві.

Верховний суд залишив у силі рішення Київського апеляційного адмінсуду від 3 квітня та відхилив позов про скасування рішення Київради від 29 вересня 2016 року "Про затвердження детального плану територій в межах вулиці Електриків та Набережно-Рибальської дороги в Подільському районі Києва"", повідомляє прес-служба компанії-девелопера SAGA Development.

Згідно з рішенням суду, "передбачене детальним планом території функціональне призначення "для житлово-громадської забудови, території спецпризначення, зелених насаджень загального користування, комунально-складського призначення" не суперечить визначеному у чинному Генеральному плані Києва використанню територій".

У компанії відзначили, що це свідчить про те, що зведення поліфункціонального району на півострові правомірне, а "спроби оскаржити ДПТ – політично вмотивовані".

За словами виконавчого директора SAGA Development Андрія Вавриша, компанія була впевнена в перемозі, тому "не зупиняли будівельні роботи на "Rybalsky" ні на хвилину".

Нагадаємо, що на початку 2017 року "Схеми" повідомляли, що за забудовою Рибальського півострова стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, а саме зведення багатоповерхівок відбувається з порушеннями.

Зокрема порушення полягало у тому, що ДПТ Рибальського суперечить Генплану, оскільки передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову.