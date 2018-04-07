Суд дозволив забудувати житлом Рибальський півострів у Києві
Верховний суд залишив у силі рішення Київського апеляційного адмінсуду від 3 квітня та відхилив позов про скасування рішення Київради від 29 вересня 2016 року "Про затвердження детального плану територій в межах вулиці Електриків та Набережно-Рибальської дороги в Подільському районі Києва"", повідомляє прес-служба компанії-девелопера SAGA Development.
Згідно з рішенням суду, "передбачене детальним планом території функціональне призначення "для житлово-громадської забудови, території спецпризначення, зелених насаджень загального користування, комунально-складського призначення" не суперечить визначеному у чинному Генеральному плані Києва використанню територій".
У компанії відзначили, що це свідчить про те, що зведення поліфункціонального району на півострові правомірне, а "спроби оскаржити ДПТ – політично вмотивовані".
За словами виконавчого директора SAGA Development Андрія Вавриша, компанія була впевнена в перемозі, тому "не зупиняли будівельні роботи на "Rybalsky" ні на хвилину".
Нагадаємо, що на початку 2017 року "Схеми" повідомляли, що за забудовою Рибальського півострова стоять екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, а саме зведення багатоповерхівок відбувається з порушеннями.
Зокрема порушення полягало у тому, що ДПТ Рибальського суперечить Генплану, оскільки передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"