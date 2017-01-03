Суд дозволив провести заочне розслідування щодо Олександра Клименка

Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року заволодів коштами держбюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн

Голосіївський районний суд Києва дозволив заочне розслідування стосовно екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

"Ми це зробили – "заочка" для Клименка є! Честь справжньому українському суду і справедливим терезам Феміди в особі судді Мірошниченко!", – повідомив у Facebook заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Після 17 годин "процесуальних" боїв та ігор адвокатів в хованки від суду, тільки що суддя Голосіївського суду Мирошниченко, розглянувши більше 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше – заочне розслідування) відносно Клименка О.В", – написав Матіос.

Таку ж інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За даними ГПУ, Клименко у період квітня 2012 – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

Раніше Апеляційний суд дозволив заочно заарештувати колишнього міністра доходів Олександра Клименка.

Нагадаємо, що Олександр Клименко втік з України ще з першою хвилею друзів Януковича. Та поки інші давали прес-конференції в Ростові, писали книжки та створювали в Росії комітети порятунку України, Клименко заходився відновлювати свій імідж на батьківщині.