Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка
"Генеральною прокуратурою України отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Сергія Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду", – повідомляє прес-центр ГПУ на своїй сторінці у Facebook.
У повідомленні сказано, що спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд. грн. За відповідними фактами йому повідомлено про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
Як відомо, Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України. У зв’язку із цим його оголошено у розшук. Ухвалою слідчого судді йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Нагадаємо, що суд застосував спецконфіскацію до підприємства ТОВ "Лагуна-Рені" у справі наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича бізнесмена Сергія Курченка.
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