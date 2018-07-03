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Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.
Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка Сергій Курченко. Фото: korrespondent.net

"Генеральною прокуратурою України отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Сергія Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчиненні у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду", – повідомляє прес-центр ГПУ на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні сказано, що спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд. грн. За відповідними фактами йому повідомлено про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Як відомо, Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України. У зв’язку із цим його оголошено у розшук. Ухвалою слідчого судді йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, що суд застосував спецконфіскацію до підприємства ТОВ "Лагуна-Рені" у справі наближеного до колишнього президента України Віктора Януковича бізнесмена Сергія Курченка.

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07 03 2018 18:15
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