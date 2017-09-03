Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд надав дозвіл на заочне засудження ватажка "Всевеликого війська Донського" Козіцина

Найближчим часом обвинувальний акт щодо Козіцина буде направлено до суду
Печерський районний суд Києва дозволив заочне засудження ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" Миколи Козіцина.
Суд надав дозвіл на заочне засудження ватажка "Всевеликого війська Донського" Козіцина Фото: patrioty.org.ua

Суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури ГПУ і надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Козіцина, який є громадянином Росії, - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що він у квітні 2014 року на території РФ створив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа росіян та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України і до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував і безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

"Крім того, Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном, незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, катування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом обвинувальний акт щодо Козіцина буде направлений до суду, де буде ініційовано питання здійснення спеціального судового провадження.

Зазначимо, в грудні 2016 р. Козіцину було оголошено підозру. Зараз Козіцин знаходиться у державному розшуку. Він підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі, вчиненого стосовно двох осіб, за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 438 (віддача наказів про скоєнні жорстокого поводження з цивільним населенням), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом та іншими важливими особистими документами в змові з групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у зоні АТО знищений один з польових командирів терористів, російський найманець "Пластун".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 15:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.