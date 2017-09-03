Суд надав дозвіл на заочне засудження ватажка "Всевеликого війська Донського" Козіцина

Печерський районний суд Києва дозволив заочне засудження ватажка незаконного збройного підрозділу "Всевелике військо Донське" Миколи Козіцина.

Суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури ГПУ і надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Козіцина, який є громадянином Росії, - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що він у квітні 2014 року на території РФ створив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа росіян та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України і до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував і безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

"Крім того, Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном, незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, катування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом обвинувальний акт щодо Козіцина буде направлений до суду, де буде ініційовано питання здійснення спеціального судового провадження.

Зазначимо, в грудні 2016 р. Козіцину було оголошено підозру. Зараз Козіцин знаходиться у державному розшуку. Він підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі, вчиненого стосовно двох осіб, за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 438 (віддача наказів про скоєнні жорстокого поводження з цивільним населенням), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом та іншими важливими особистими документами в змові з групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у зоні АТО знищений один з польових командирів терористів, російський найманець "Пластун".