Суд дозволив заочно судити Януковича

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", – зазначив суддя Владислав Дев'ятко, інформує "Українська правда".

"Суд ухвалив здійснювати спецільне судове провадження щодо Віктора Федоровича Януковича. Ухвала оскарженню не підлягає", – наголосив він.

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства, та є оголошеним у міждержавний розшук.

У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не зважив на їхні доводи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.

Після цього державне звинувачення почало зачитувати звинувачувальний акт щодо Януковича.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва викликав колишнього президента Віктора Януковича на 10 найближчих засідань суду у справі про державну зраду.