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Суд дозволив заочно судити Януковича

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства
Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.
Суд дозволив заочно судити Януковича Фото: Reuters

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", – зазначив суддя Владислав Дев'ятко, інформує "Українська правда".

"Суд ухвалив здійснювати спецільне судове провадження щодо Віктора Федоровича Януковича. Ухвала оскарженню не підлягає", – наголосив він.

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства, та є оголошеним у міждержавний розшук.

У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не зважив на їхні доводи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.

Після цього державне звинувачення почало зачитувати звинувачувальний акт щодо Януковича.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва викликав колишнього президента Віктора Януковича на 10 найближчих засідань суду у справі про державну зраду.

Також суд готовий забезпечити охорону для Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.

Відзначимо, що Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

 

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