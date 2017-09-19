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﻿Суд дозволив затримати екс-суддю Кірєєва

Рішення Деснянського райсуду - скасовано Facebook
Апеляційний суд Києва дозволив затримати колишнього суддю Печерського суду Києва Родіона Кирєєва.
﻿Суд дозволив затримати екс-суддю Кірєєва Родіон Кірєєв. Фото: ord-ua.com

У вівторок, 19 вересня, колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу на рішення Деснянського районного суду Києва від 5 липня, який відмовився дозволити затримку Кірєєва з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під варттою, - інформує прес-служба суду.

Рішенням колегії суддів апеляційна скарга задоволена, рішення Деснянського районного суду - скасовано. Суд також дозволив затримку Кірєєва з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко в січні 2016 звільнив суддю у справі Юлії Тимошенко Родіона Кірєєва.

Кірєєв, згідно з висновком Вищої ради юстиції, безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою для Юлії Тимошенко, чим допустив довільне і незаконне позбавлення її волі. Ці дії судді Кірєєва привели до порушення основоположного права людини на свободу і послужили підставою для винесення Європейським судом рішення проти України, що завдало шкоди авторитету судової влади і держави. Це рішення викликало значний суспільний резонанс. Вищій кваліфікаційній комісії суддів надійшло понад 800 скарг від громадян.

Верховна Рада 5 лютого дала згоду на арешт Родіона Кірєєва, який з липня 2014 року перебуває в розшуку.

Вища рада юстиції схвалила звільнення Кірєєва за порушення присяги.

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19 09 2017 20:48
ТЕГИ: суд, судді
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