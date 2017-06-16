Суд готовий забезпечити Януковичу охорону в Україні

Поки захисники "не зверталися з клопотанням про забезпечення безпеки" Януковича для участі в засіданні українського суду

Оболонський райсуд Києва готовий забезпечити охорону для екс-президента Віктора Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.

Адвокат Віталій Сердюк повторно попросив суд викликати його клієнта у підготовче засідання, але суд відмовив, бо представник звинувачення заявив, що Януковича викликали належним чином, була публікація на сайті Оболонського райсуду Києва.

Колегія суддів вирішила не звертатися до суду Росії по міжнародну допомогу, - повідомляє "Українська правда".

Також захист просив залучити посвідчений переклад відповіді Інтерполу про те, що Янукович не перебуває в базах даних Інтерполу. Представник військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що "Янукович не заявлявся через Інтерпол". Суд відмовив адвокатам екс-президента у цьому клопотанні, "бо сторона обвинувачення не заперечувала".

Потім захисник Ігор Федоренко закликав суд залучити постанову Печерського райсуду Києва від 24 квітня 2017 року, яка нібито підтверджувала статус Януковича як потерпілого через замах. "Ця постанова має значення для підтвердження поважності причин неявки у судове засідання", – пояснив захисник.

Суддя зазначив, що захисники "не зверталися з клопотанням про забезпечення безпеки" Януковича для участі в засіданні українського суду.

"Якщо таке клопотання надійде, суд його задовольнить і надасть охорону…", – сказав Дев'ятко і додав, що захист не звертався з цим ні до суду, ні до прокуратури.

Втім, суд задовольнив клопотання захисту – і залучив до справи постанову Печерського райсуду.

Згодом адвокат Федоренко сказав, що захист Януковича в Україні забезпечити неможливо, тому він переїхав до Росії, і єдиний спосіб його участі у судовому засіданні – дистанційно, через суд у Росії.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича на 16 червня.

Варто відзначити, що захист колишнього президента Віктора Януковича виступив проти розгляду його справи в Оболонському районному суді Києва судом присяжних.

Окрім того, захист екс-президента Віктора Януковича заявляв, що планує заявити клопотання про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.