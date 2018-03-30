Суд Греції прирівняв електронні сигарети до звичайних

Ті самі обмеження та заборони, що застосовуються до звичайних сигарет, повинні застосовуватися і до електронних сигарет

Вищий адміністративний суд Греції ухвалив рішення про те, що електронні сигарети повинні мати ті самі юридичні обмеження, що й традиційні, коли йдеться про заборону куріння в громадських місцях та рекламу.

Суд відхилив позов Асоціації електронних сигарет, заявивши, що ті самі обмеження та заборони, що застосовуються до звичайних сигарет, повинні застосовуватися і до електронних сигарет, повідомляє Euractiv.

У Греції діє суворе законодавство по боротьбу з курінням та існують обмеження і заборони на рекламу, продаж та використання звичайних сигарет та тютюнових виробів (заборона на куріння у громадських місцях, транспорт тощо), а також існують санкції проти порушників.

Асоціація електронних сигарет заявила, що заборона на використання електронних сигарет у громадських місцях та реклама мала негативний економічний ефект. Вона також зазначила, що конституційно захищена економічна свобода тих, хто працює на ринку електронних сигарет, і конституційні принципи рівності та пропорційності були порушені.

Асоціація також посилалася на наукові докази та дослідження, заявивши, що небезпека для здоров'я людини від електронних сигарет не була доведена, на відміну від звичайних сигарет.

Нагадаємо, що в Австрії відмовилися від планів запровадити повну заборону куріння в барах і ресторанах. Заборона мала набути чинності в травні 2018 року.