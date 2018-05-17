Суд Італії почне розгляд справи нацгвардійця Марківа 6 липня
Таким став підсумок сьогоднішнього попереднього засідання суду в Павії, прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа. Процес буде проходити у суді міста Ассізі, - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката нацгвардійця Раффаелле Делла Валле.
Українського військового в Італії підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі три роки тому на Донбасі.
За повідомленням місцевої преси, потерпілою стороною на процесі виступатимуть родина загиблого журналіста і Національна федерація італійської преси (FNSI).
У четвер, 17 травня на засіданні був присутній мер Павії Массимо Депаолі, щоб засвідчити близькість місцевої влади до родини фотографа. Сам Марків, який майже рік перебуває під вартою у в’язниці Мілана, вирішив не з’являтися на засідання.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.
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