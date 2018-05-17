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Суд Італії почне розгляд справи нацгвардійця Марківа 6 липня

Українського військового в Італії підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера
Український військовий Віталій Марків постане перед судом Італії 6 липня 2018 року.
Суд Італії почне розгляд справи нацгвардійця Марківа 6 липня Фото: ngu.gov.ua/ru

Таким став підсумок сьогоднішнього попереднього засідання суду в Павії, прокуратура якого завершила розслідування справи Марківа.  Процес буде проходити у суді міста Ассізі, - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката нацгвардійця Раффаелле Делла Валле.

Українського військового в Італії підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі три роки тому на Донбасі.

За повідомленням місцевої преси, потерпілою стороною на процесі виступатимуть родина загиблого журналіста і Національна федерація італійської преси (FNSI).

У четвер, 17 травня на засіданні був присутній мер Павії Массимо Депаолі, щоб засвідчити близькість місцевої влади до родини фотографа. Сам Марків, який майже рік перебуває під вартою у в’язниці Мілана, вирішив не з’являтися на засідання.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.
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17 05 2018 21:45
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