Суд конфіскував палива Курченка на 800 мільйонів гривень

Від реалізації частини нафтопродуктів у бюджет у вигляді податків уже перераховано понад 300 мільйонів гривень

Київський районний суд Одеси конфіскував на користь держави близько 100 тисяч тонн палива на загальну суму понад 800 мільйонів гривень у рамках справи щодо власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (СЄПЕК) Сергія Курченка.

Про це йдеться на сайті прокуратури Одеської області.

"Зазначене паливо надійшло на територію України для реалізації злочинною організацією під керівництвом Курченка без сплати митних платежів. Загальна вартість конфіскованого палива за рішенням Київського районного суду Одеси становить понад 800 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Під час розслідування суд дозволив реалізацію арештованого палива, і з урахуванням цього було застосовано спецконфіскацію зазначених нафтопродуктів або коштів, отриманих від їх реалізації, зокрема нарахованих на них відсотків.

Також повідомляють, що частина конфіскованого палива розміщена на нафтобазах.

Від реалізації частини нафтопродуктів у бюджет у вигляді податків уже перераховано понад 300 млн гривень, на рахунках банківських установ розміщено понад 100 млн гривень, на які нараховані понад 13 млн гривень відсотків.

Нагадаємо, 19 червня суд націоналізував Одеський нафтопереробний завод і товариства з обмеженою відповідальністю на користь держави вартістю понад 5 млрд грн. У цей час у кримінальному провадженні статус підозрюваних і обвинувачених мають 22 особи. Одеський НПЗ раніше належав Курченкові. Він купив завод на початку 2013 року і використовував його для оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за допомогою реекспорту. Насправді паливо продавали в Україні без обов'язкових митних платежів.

Наприкінці травня Курченкові пред'явили підозру в махінаціях з 800 тисячами тонн нафтопродуктів. Йому інкриміновано створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Курченко також проходить підозрюваним у кількох інших кримінальних справах. Зокрема, йому закидають розкрадання 5,6 млрд гривень, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку, а також понад 2 млрд гривень при операціях зі зрідженим газом.

Курченко переховується в Росії.